«تنسيقية الأحزاب»: جميع أطراف الحوار الوطني توافقت على ترسيخ الهوية

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب، إن الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي مؤثر جدا في خلق المساحات المشتركة بين الكثير في المجتمع.

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جلسات الحوار الوطني تطرقت لنقاش الأنشطة الاقتصادية

وأضافت خلال لقائها لبرنامج «8 الصبح»، والمذاع على فضائية دي ام سي، أن جلسات الحوار الوطني تطرقت لنقاش الأنشطة الاقتصادية داخل العمل الأهلي، وما يخص المجلس التأسيسي للجمعيات الأهلية، موضحة أن بعض المواد لابد من النظر بداخلها لتقليل النفقات من الجمعيات الأهلية لتأثيرها داخل المجتمع.

ترسيخ الهوية الوطنية

وأشارت إلى أن القانون المصري بشكل عام بدأ ينظر في نقاط كان يظنها البعض بسيطة ولكنها مؤثرة، وأن جميع الأطراف داخل الحوار الوطني توافقت على ترسيخ الهوية الوطنية.