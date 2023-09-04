وزير العدل يستقبل وفدا من فيتنام ويبحثون تجربة مصر في تحفيز الاستثمار

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا قضائيا من جمهورية فيتنام، برئاسة فام كيوك هانج، نائب رئيس محكمة الشعب العليا، والوفد المرافق له، وكذلك مسؤولي البنك الدولي المعنيين بالملف، لبحث سُبل الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير منظومة الإفلاس، وإعادة هيكلة الأعمال، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

آليات إعادة الهيكلة

واستعرض وزير العدل القوانين والآليات الجديدة المستحدثة في منظومة الإفلاس وإعادة الهيكلة، التي تهدف إلى الأخذ بيد المتعثرين وإتاحة فرص بديلة لتحفيز مناخ الاستثمار ودعم نشاط الدولة الاقتصادي، كما أبرز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس.

ومن جانبه، أشاد فام كيوك هانج، رئيس الوفد الفيتنامي، بالتطورات التي لحقت منظومة الإفلاس، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الجانب المصري لدعم مناخ الاستثمار، موجها الشكر لوزير العدل مُثمنًا التعاون بين الجانبين، ومقدرا التسهيلات المقدمة لهم للوقوف على التجربة المصرية في مختلف جوانبها.