بنكا سيلكون فالي وPiper Sandler يبدآن عمليات إعادة الهيكلة المالية

أصبح بنك سيليكون فالي الأمريكي المتخصص في تقديم دعم للشركات التكنولوجية الناشئة متاحا للبيع في مزاد علني بعد إعلان إفلاسه يوم الجمعة الماضي، وعندها تدخل بنك Piper Sandler Companies من أجل العمل على عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية والعروض العامة والوساطة المؤسسية.

إفلاس بنك سيلكون فالي وPiper Sandler يدخل على الخط

وجرىطرح بضائع عليها شعار بنك سيليكون فالي في مزاد علني وسط تدخل بنك Piper Sandler Companies من أجل العمل على تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية.

إفلاس بنك سيلكون فالي وPiper Sandler يتولى المرحلة المقبلة

وأشار موقع «بيزنيس إنسايدر» الأمريكي، إلى تدخل بنك Piper Sandler Companies من أجل العمل على تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية من أجل تصفية البنك الأمريكي الذي تعرض للإفلاس الجمعة الماضي، بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انهارت أسهم البنك بنسبة 60%.

إفلاس بنك سيلكون فالي وPiper Sandler يدخل بعد عرض تذكاريات للبيع

وكانت المنتجات التذكارية المعروضة تشمل صندوق ورق مقوى عليه شعار البنك وبدأ سعره في المزاد من 201 دولار فقط وكانت مدة المزاد عليها 5 أيام مستمرة، وبعد ساعات قليلة من إفلاس بنك سيليكون فالي تدخل بنك Piper Sandler Companies من أجل العمل على تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المالية، ويعتبر هذا الصندوق ذكرى من البنك قبل أن يختفي هذا الشعار مع توقعات باستحواذ شركات أخرى على البنك.