بعد إفلاس 3 بنوك.. أمريكا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها

يعيش أكبر اقتصاد في العالم، الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، أزمة بعد إعلان 3 بنوك متوسطة من حيث القيمة السوقية، الإفلاس خلال شهر مارس الماضي.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الوادئع، فإن هذه البنوك المفلسة هي سيلفر جيت، وبلغت أصوله 11 مليار دولار وينشط في مجال بورصات العملات الرقمية.

بنوك أمريكية تنهار

وكان ثاني البنوك المنهارة، سيليكون فالي الذي كان لديه قيمة أصول تصل إلى 212 مليار دولار وودائع بنكية بقيمة 324 مليار دولار، أما ثالث هذه البنوك بنك سيجنتشر المتخصص في الأصول الرقيمة، وتدخل عملاق البنوك «جي بي مورجان» لشراء بنك فيرست ريبابليك قبل إعلان إفلاسه أمس.

تخوفات أمريكية من عدم القدرة على سداد الديون

وبعد ساعات من هذا الاستحواذ، خرجت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تحذر من إمكانة تجاوز سقف الدين الأمريكي في بداية يونيو وحينها لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها بحلول هذا الموعد، ويصل سقف الدين الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار.

ويطالب النواب في مجلس الشيوخ والكونجرس برفع هذا السقف وسط رفض من بعض النواب وتخوفات من تأثير هذا على الاقتصاد العالمي.

وبدوره خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو لاجتماع طارئ من أجل حل هذه الأزمة المؤرقة.