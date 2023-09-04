شاب يبتكر أطول موتوسيكل في مصر.. يحمل 7 ركاب وسرعته 65 كيلومترا

دراجة نارية ابتكرها «أسطى سروجي» بعد أن أجرى بعض التعديلات والإضافات على «موتوسيكل دايون 2» لتصبح حمولته 7 أفراد بدلًا من 3 ركاب فقط، وهو ما جعلها «أطول موتوسيكل في مصر»، بحسب ما أطلق عليها الشاب الثلاثيني محمد عرفات.

يعمل محمد عرفات الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، أسطى سروجي منذ أن كان عمره 20 عامًا، ويروي لـ«الوطن» كواليس التعديل على الدراجة النارية التي استغرقت حوالي يومين إلى ثلاثة أيام فقط حتى يكون الموتوسيكل وسيلة مواصلات لـ7 راكب معا

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