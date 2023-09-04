«مدبولي» يبحث أوجه التعاون مع مبعوث الرئيس السيريلانكي في كينيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية في مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

وفي هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية في مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التي تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

كما تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا في مجال العمل المناخي، وسبل تعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد، في ضوء تشابه التحديات التي تواجه البلدين.