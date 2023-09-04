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«إيكاس» تعلن عن تعليق عضوية الجابون حتى العودة للنظام الدستوري

كتب:

عمرو حسني
09:07 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
علم دولة الجابون

علم دولة الجابون

أعلنت مجموعة دول وسط أفريقيا «إيكاس» عن تعليق عضوية الجابون حتى العودة للنظام الدستوري بها، وجاء القرار تعقيبا على حدوث استيلاء على الحكم في البلد الواقع وسط قارة إفريقيا بعد شهر من استيلاء مماثل للحكم في النيجر التي تقع غرب قارة إفريقيا وتنتمي لمجموعة «إيكواس».

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانج، إلى أن الجابون تشكل تهديدا للسلم والأمن لأعضاء مجموعة وسط أفريقيا، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين.

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بقلم عمرو حسني