«المنظمة العربية للتنمية» تطلق ملتقى «استراتيجيات التحول الرقمي» بالقاهرة

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، على مدار يومي 4 و5 سبتمبر بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والإدارة في الوطن العربي.

أهمية دور التحول الرقمي

وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في كلمته في افتتاح الملتقى، إلى أهمية دور التحول الرقمي في دعم القدرة التنافسية للدول وحكوماتها وأجهزتها، وحتمية ذلك التحول من أجل مواكبة التطور العالمي المتسارع.

ويتضمن الملتقى، جلسات نقاشية وعرضا للتجارب العملية لعدة دول عربية في مجال التحول الرقمي في الإدارة، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للخبراء والمشاركين به للتعرف على التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال «استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي» واستعراض البرامج والتطبيقات التي يتم تفعيلها في المؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ما يعزز خطط وممارسات التحول لمجتمع رقمي.

يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها الاستراتيجيات الوطنية للتحول لمجتمع رقمي، وجاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل، وعروض لأهم الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التحول لمجتمع رقمي.