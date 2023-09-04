عماد الدين حسين: الحوار الوطني يحاول بناء جسور ويستهدف تحقيق مصلحة مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني لم يأخذ اختصاص مجلس الوزراء والبرلمان، لكنه جهة تحاول بناء جسور.

الحوار الوطني يستهدف تحقيق مصلحة البلد

وأضاف «حسين»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى مصلحة البلد كلها، ومصلحة مجلسي النواب والشيوخ أيضا، لأن تكلس الحياة السياسية ليس في مصلحة أحد».

حياة سياسية نشطة وفاعلة

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «وصلنا إلى مرحلة رأى فيها رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني مهم، كي نمر من مرحلة إلى أخرى جديدة، وبعد هذه المرحلة الجديدة أتمنى أن نشهد حياة سياسية نشطة وفاعلة يمكنها الاضطلاع بالأدوار التي من أجلها جرى انعقاد الحوار الوطني، ونؤكد أن الحوار الوطني مهمة مؤقتة لأنه لم يأتِ ليشرع أو يتخذ قرارات».