عماد الدين حسين: كل من تم قبوله متحدثا في الحوار الوطني هو شخص وطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ، إن كل من جرى قبوله متحدثا في الحوار الوطني، هو وطني، وبالتالي، يجب احترام رأيه حتى لو كان مختلفا، فالرأي يُرد عليه بالرأي الآخر.

وأضاف حسين، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الصورة العامة لما جرى في جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أمس الأحد في صالح مصر، على مستوى الدولة والحكومة والإدارة السياسية والصحافة والإعلام والمجتمع».

الخبراء والمتحدثين

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ: «الصحافة المصرية استفادت استفادة عظيمة من الحوار الوطني، لأنه يشهد تنوعا حقيقيا ومحتوى مختلفا، فاليوم الذي تُعقد فيه جلسة للحوار الوطني أصبح لدينا فيه خبر مضمون، ويكون لدينا صفحة كاملة ومانشت، وفي اليوم التالي نسأل الخبراء والمتحدثين، أي أنه صارت لدينا مادة صحفية حقيقية لم تكن موجودة من قبل».