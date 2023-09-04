عماد الدين حسين: الحوار الوطني أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أحدث حراكا كبيرا في الحياة السياسية بمصر، موضحًا: «الحوار الوطني زاد الطلب على المادة السياسية، لم يكن يتحدث مؤيد ومعارض، ولكن، أصبح هناك حراك سياسي حقيقي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر».

الحوار الوطني

وأضاف «حسين»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «وسائل الإعلام تعاملت مع الحوار الوطني بتوازن، لدينا قناة إكسترا لايف التي تذيع لقطات كثيرة من الحوار الوطني للمعارض والمؤيد».

المنصات الإعلامية الخارجية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ: «الحوار الوطني تطور مهم جدا، فالمنصات الإعلامية الخارجية التي كانت تنظر إلينا أننا دولة الصوت الواحد، وعندما تأخذ رأيا مخالفا، فإن هذا الأمر تطور مهم جدا، هذا حدث في يوم الافتتاح، عندما تحدث أكثر من صوت مختلف، وتابعنا هذا الأمر أيضا في كل جلسات الحوار التي شهدت آراءً مختلفة، وما حدث في جلسة الأمس أيضا في جلسة حقوق الإنسان».