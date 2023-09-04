علاقة صداقة جمعت بين مايكل جاكسون ومحمد الفايد.. كيف كرمه بعد وفاته؟

صداقة قوية، جمعت بين رجل الأعمال المصري الراحل، محمد الفايد، ونجم البوب الأمريكي الشهير، مايكل جاكسون، لدرجة أن جاكسون حضر مباراة لفريق «فولهام» الذي امتلكه الفايد في فترة سابقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عبر موقعها الإلكتروني، أن جاكسون حضر في عام 1999 مباراة لفريق فولهام ضد فريق ويجان، باعتباره ضيف رئيس النادي محمد الفايد.

الفايد يقيم تمثالا لجاكسون بعد وفاته

وصنع محمد الفايد، تمثالا لجاكسون، تخليدا للصداقة بينهما في عام 2009، عقب رحيل مايكل جاكسون مباشرة، والمفارقة أن التمثال جاء بعد 10 سنوات من حضور جاكسون مباراة الفريق الإنجليزي الذي امتلكه الفايد، وكان يفترض أن يوضع في محلات «هارودز في نايتسبردج» قبل أن يبيعها الفايد.

وعند وضع التمثال علق الفايد قائلا، بحسب وسائل الإعلام البريطانية: «سيصطف الناس طوابير ليأتوا الى هنا من كل أنحاء بريطانيا ويشاهدوه، وهو أمر يجب أن أفخر أنا والآخرون به».

تفاصيل تمثال مايكل جاكسون

بلغ طول التمثال 7 أقدام و 6 أمتار، وتم بناؤه في عام 2009 عقب وفاة جاكسون عن عمر 50 سنة، ولم يهتم جاكسون برغبة مشجعي النادي في عدم بناء التمثال، وظل التمثال حتى عام 2013 إلى أن تم التبرع به للمتحف الوطني لكرة القدم، عقب بيع الفايد للنادي إلى رجل الأعمال شاهيد خان.