بعد وفاة ابنه الأكبر مع الأميرة ديانا.. من هم ورثة الملياردير محمد الفايد؟

توفى رجل الأعمال محمد الفايد، نهاية شهر أغسطس الماضي، مخلفاً ثروة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، سيرثها 4 أبناء من أصل 5، بعد وفاة أكبرهم «دودي الفايد» في حادثة شهيرة بفرنسا، نهاية أغسطس 1997، بينما كان في سيارة مع الأميرة ديانا، أميرة ويلز، وذكرت صحيفة «ناشيوال ورلد» البريطانية تفاصيل عن أبناء الفايد.

دودي الفايد ووفاة مؤلمة

«دودي الفايد»، هو الابن الأكبر لمحمد الفايد، ولد في 15 أبريل 1955 في الإسكندرية بمصر لوالده الفايد وزوجته الأولى الكاتبة السعودية سميرة خاشقجي، أصبح الفايد مخرجًا سينمائيًا من خلال شركة عائلته (Allied Stars)، وكان منتجًا تنفيذيًا لفيلم Chariots of Fire (1981).

تزوج الفايد الابن من عارضة الأزياء سوزان جريجارد عام 1986، لكن العلاقة لم تدم طويلاً حيث تقدم الزوجان بطلب الطلاق بعد ثمانية أشهر فقط، وفي عام 1997، ارتبط عاطفياً بالأميرة ديانا، حيث شوهد الثنائي على متن يخت الفايد، بدأ الاثنان في الالتقاء ولكن كانت بينهما قصة حب قصيرة الأمد، حيث لقيا مصرعهما بشكل مأساوي في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس، في 31 أغسطس 1997، وحزن عليه والده محمد الفايد لدرجة أنه أعاد دفنه في قصر مملوك له، لكي يكون قريباً منه، وكان يبكي عليه أغلب الوقت.

ياسمين الفايد مصمم أزياء عالمية

ياسمين الفايد هي الابنة الكبرى لمحمد الفايد وهيني واتين، ولدت في ديسمبر 1980، تبلغ من العمر 43 عاماَ، وهي مصممة أزياء أطلقت العلامة التجارية جاسمين دي ميلو، وارتدت تصاميمها ريهانا وديزي لوي وسيينا ميلر، وتعمل على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية ولا تحب الظهور كثيراً.

كريم الفايد وهواية التصوير

كريم الفايد هو الابن الثاني لمحمد الفايد وهيني واتين، من مواليد 1983، ويبلغ من العمر 40 عاماًَ، وذكرت صحيفة «إيفنينج ستاندارد» أن كريم يعاني من «الصمم العميق» بعد إصابته بالتهاب السحايا عندما كان طفلاً صغيراً.

وقال في تصريحات صحفية في عام 2009: «كان تعلم التحدث جزءًا مهمًا جدًا من حياتي»، وأوضح كيف تعلم قراءة الشفاه من خلال مشاهدة التلفزيون، قائلاً: «كنت أشاهده لساعات حتى أعرف بالضبط ما يقوله الناس، ثم يمكنني دراسة أفواههم والعمل بها، لقد تغلبت على هذا وأصبحت الحياة طبيعية تماماً، ولكن كان علي أن أعمل بجد».

كان لكريم اهتمام كبير بالتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية، حيث ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في عام 2010 أنه أطلق معرضًا للتصوير الفوتوغرافي في لندن.

كاميلا الفايد

ولدت كاميلا الفايد في 16 فبراير 1985، وهي ابنة محمد الفايد وهيني واتين، وهي مؤسسة مطعم فارمسي في لندن، الذي يصنع أطباق تعتمد على الزراعة الطبيعية ويركز على نهج مستدام وشامل لتناول الطعام.

متزوجة من قطب العقارات محمد إسريب، وفي عام 2021 تصدرت عناوين الأخبار بعد الخلاف المرير بينها وبين شقيقها عمر، بدأت مشاكل الشقيقين خلال أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في منزل والدهما، وتصاعدت الأمور عندما ادعى عمر أنه تعرض لهجوم من قبل إسريب، واتهمت كاميلا شقيقها إنه كان يتعاطى المخدرات.

وذكرت صحيفة «إيفنينج ستاندارد» أن أحد القضاة حث الأشقاء على حل المشكلة على انفراد، بدلاً من إجبار النزاع على المثول أمام المحكمة، ولم يتضح إذا ما كان قد تم التوصل إلى حل للنزاع أم مازال قائماً.

عمر الفايد الناشط البيئي

ولد عمر الفايد في أكتوبر 1987، وهو ابن محمد الفايد وهيني واتين، وهو ناشط بيئي ومدير تنفيذي لشركة ESTEE (مؤسسات النظام البيئي التقني للفضاء الأرضي)

وفي تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، ناقش عمر مسارات حياته المهنية، وأخيه غير الشقيق دودي، كما تحدث عن النزاع مع شقيقته كاميلا، وقال: «لم أرغب أبدًا في أن أكون السيد هارودز»، مضيفاً: «كان والدي يقدمني كرئيسه التالي، عندما كنت أعمل في مكتبه في عطلات نهاية الأسبوع وأثناء العطلات، لكن كان الأمر خفيفًا للغاية، لم يكن هناك أي ضغط، أدركت أنها ستكون تجربة مذهلة».

كم كانت ثروة محمد الفايد؟

وعلى مدار سنوات، كان الفايد أحد أشهر رجال الأعمال في العالم، وذكرت قائمة (Sunday Times Rich List) لعام 2021، أن ثروة محمد الفايد وعائلته تبلغ حوالي 1.7 مليار جنيه استرليني.