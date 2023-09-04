تفاصيل صفقة «المهاجم السوبر» في الأهلي.. كولر كلمة السر

تواصل إدارة النادي الأهلي مساعيها في رحلة البحث عن مهاجم، لتدعيم الخط الأمامي في الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل الثنائي محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى نادي زد.

كولر رفض العديد من المهاجمين الفترة الماضية

وكشفت قناة الأهلي قبل قليل أن صفقة المهاجم السوبر اقتربت من الحسم، وأن كولر صاحب الكلمة الأخيرة، ورفض السويسري العديد من السير الذاتية لمهاجمين خلال الفترة الماضية في ظل عدم اقتناعه بإمكانياتهم.

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وأكد الإعلامي أحمد سمير، مقدم البرامج في قناة الأهلي، أن صفقة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اقتربت من الحسم، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد.

سمير: صفقة المهاجم اقتربت من الحسم

وأوضح سمير في تصريحات عبر القناة، أن صفقة المهاجم الذي يدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يبدو أنها اقتربت من الحسم، مشيرًا إلى أن هذا بغض النظر عن الإسم لكنه يتحدث من حيث المبدأ.

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