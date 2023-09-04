«الشباب المصري» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

ثمن مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس من كافة أنحاء الجمهورية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

قانون التحالف الوطني

وقال بيان لمجلس، «إذ يثمن مجلس الشباب المصري كونه أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشريك مع ومؤسسات التحالف التي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وذلك للمساهمة في تقديم الدعم لكافة الفئات المجتمعية، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية على امتداد محافظات مصر، وذلك بإيمان ورغبة صادقة من كافة المؤسسات والجمعيات الأعضاء داخل التحالف في النهوض بالمواطن والدولة المصرية».

إشادة «الشباب المصري» بدور التحالف الوطني

وأضاف: «ينتهز مجلس الشباب المصري هذه الفرصة ويشيد بالدور الذي لعبه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية في توحيد الجهود الفردية والجماعية من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022 شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، وهي رسالة من القيادة السياسية مفادها أن منظمات المجتمع المدني فاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية».