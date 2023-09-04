تنظيم يوم تثقيفي للنشء بالقليوبية تحت مظلة تحالف العمل الأهلي

نظم مجلس الشباب المصري، يوما تثقيفيا توعويا للنشء من خلال بعض الأنشطة الترفيهية في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحا أن اليوم الثقافي استهدف عددا من النشء الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي أنشطة مجتمعية من قبل.

تعزيز المشاركة المجتمعية

وأضاف مجلس الشباب المصري، في بيان له، أن اليوم التثقيفي الذي قام به المجلس يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الأطفال الذي لم يسبق لهم المشاركة في الأعمال بالفعل، وذلك بحضور هدية سويلم مسؤول وحدة المرأة بالمكتب وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمركز القناطر الخيرية، مضيفا أن هذا اليوم يأتي في إطار حرص المجلس على توعية وتثقيف وتأهيل النشء في جميع المحافظات.

التربية الإيجابية والتواصل الفعال

وفي سياق متصل، كان نظم مجلس الشباب المصري بمحافظة أسوان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ندوة تثقيفية تحت عنوان «التربية الإيجابية والتواصل الفعال»، وحاضرت هذه الجلسة سها صبري سيد حسن استشاري تدريب وبناء القدرات، وتطرقت الجلسة إلى طرق التربية الإيجابية ومدى تأثيرها على الأجيال الجديدة، وأيضا أدوات التواصل الفعال بين الأطفال وأولياء الأمور.