إصابة عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله في 6 أكتوبر.. اختل توازنه

أصيب عامل بناء بإصابات خطيرة عقب سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله في 6 أكتوبر بالجيزة، بعد أن اختل توازنه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث 6 أكتوبر يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول عامل بناء 40 سنة مصابا بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع شقيق المتوفى عامل بناء 30 عاما، حيث أفاد أن أثناء عملهما بالطابق الرابع في تشطيب عقار بدائرة القسم اختل توازن شقيقه المصاب أثناء عمله وسقط ولا يتهم أحد بشيء، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم أحمد السويركي إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.