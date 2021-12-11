تشييع جثمان مفتش مباحث أكتوبر في جنازة شعبية بمسقط رأسه بالمحلة (صور)

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، مراسم تشييع جنازة الشهيد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر ومن قوة مديرية أمن الجيزة، والذي توفى إثر أزمة صحية مفاجئة داخل مكتبه أثناء العمل.

جنازة شعبية للعقيد فوزي عامر بالمحلة

وشارك الآلاف في جنازة الفقيد، والتي خرجت من مسجد الرحمة بقرية العامرية بمركز المحلة في جنازة شعبية وعسكرية مهيبة إلى مقابر الأسرة بمسقط رأسه، حيث تقدم الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

فيما سيطرت حالة من الصدمة والحزن على أهالي القرية أثناء تشييع جنازة الفقيد إلى مثواه الأخير، خاصة أنه كان محبوبا من جميع أهالي القرية.

ضبط تشكيلات عصابية

وتوفى العقيد فوزي عامر مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، أمس، إثر إصابته بأزمة صحية، وتقدم عدد من زملائه بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وتقلد الضابط الراحل العديد من المناصب الشرطية خلال عمله بمديرية أمن الجيزة، حتى وصل إلى منصب مفتش مباحث وسط فرقة أكتوبر، وساهم في تحقيق عدة ضربات أمنية خلال مسيرته العملية، ونجح في ضبط العديد من التشكيلات العصابية فى مدينة 6 أكتوبر، من تجار المواد المخدرة واللصوص.