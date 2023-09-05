وصول 121 راكبا على متن طائرة مصر للطيران إلى مطار بورتسودان

أكد محمد إبراهيم مراسل «القاهرة الإخبارية»، من بورتسودان، اليوم الثلاثاء، وصول 121 راكبًا على متن طائرة مصر للطيران إلى بورتسودان.

وأضاف «إبراهيم»، أن هذه الرحلة تُعد الأولى منذ الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع، وكان هناك استقبال رسمي في مطار بورتسودان من القنصل المصري بالسودان وحاكم ولاية البحر الأحمر وقيادات الطيران المدني السوداني.

بدء رحلات الطيران بين القاهرة وبورتسودان

وأشار موفد «القاهرة الإخبارية»، إلى أن بدء رحلات الطيران بين القاهرة وبورتسودان، تُمثل نقلة كبيرة في العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين.

ووصلت اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة مصر للطيران، لمدينة بورتسودان والتي تُعد الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطني المصري لشركة مصر للطيران.

ومن المُقرر أن تسيّر خطوط الناقل الوطني المصري «مصر للطيران»، رحلة يوميًا بواقع 7 رحلات أسبوعيًا، بين القاهرة ومدينة بورتسودان، ويُمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني.

وتنطلق رحلة الطيران يوميًا من مصر في الخامسة صباحًا تحمل رقم «865»، وتعود مجددًا للقاهرة في تمام الساعة 11 صباحًا وتحمل رقم «866».

ويأتي القرار بعد أن أعادت السُلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد، بعد إغلاقه بالكامل منذ 15 أبريل الماضي عقب اندلاع الأحداث بالبلاد.