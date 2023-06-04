الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل إلى مطار بورتسودان

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ12، إلى مطار بورتسودان الدولي في السودان اليوم، وعلى متنها 30 طن سلال غذائية ومواد طبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّ ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل، الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.