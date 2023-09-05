بدء فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر) كتب: يارا أشرف 10:03 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا للمؤتمر العالمي للصحة والسكان التنمية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مشايخ القبائل والعواقل يشكرون السيسي: أخيرا تملَّكنا أراضينا.. والتقنين فرصة لن تُعوَّض «الشباب المصري» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رئيس «الاتحاد العربي للشراكة» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني الرئيس الكيني: أعتز بعلاقات الود والأخوة مع الرئيس السيسي الرئيس السيسي.. الاختيار بموضوعية السيسي السكان الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي بقلم يارا أشرف