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بدء فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)

كتب:

يارا أشرف
10:03 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا للمؤتمر العالمي للصحة والسكان التنمية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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