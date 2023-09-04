الرئيس الكيني: أعتز بعلاقات الود والأخوة مع الرئيس السيسي

أعرب الرئيس الكيني وليام روتو، عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا اهتمامه بالتشاور المنتظم مع نظيره المصري حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء بين الرئيس الكيني والدكتور مصطفى مدبولي

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وحضر المقابلة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا .

اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ

وتوجه الرئيس الكيني بالشكر لرئيس الوزراء على المشاركة رفيعة المستوى في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ، وكذا على التشاور مع مصر، رئيسة مؤتمر Cop27، فى إطار التحضير للقمة، كما تطرق الرئيس روتو إلى أهم الأفكار التي تطرحها كينيا ضمن جهود دعم العمل المناخي الدولي.

ومن جانبه، استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المقابلة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه وليام روتو، مؤكدا تطلع الرئيس لاستقبال نظيره الكيني بمصر في أقرب فرصة ممكنة.

علاقات قوية بين مصر وكينيا

وأشاد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة والتى سوف تستضيفها نيروبى، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال فى البلدين على هامش أعمال القمة.

كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضرى وعمراني فى مدينة نيروبى، موجها التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة.

وعن الدعوة التي تلقاها لزيارة مصر، أعرب الرئيس الكيني عن تطلعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، من أجل استكمال أطر التشاور والتنسيق البناء بين مصر وكينيا حول مختلف القضايا.