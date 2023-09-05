«DMC» تبرز ملف «الوطن» عن المؤتمر العالمي للسكان.. «جودة الحياة أساس التنمية»

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بانطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «جودة الحياة.. أساس التنمية»، وأخر حول تكريم وزارة الثقافة الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، بعنوان «برعاية قرينة الرئيس.. فوز 32 طفلا بجائزة المبدع الصغير».

وجاء في ملف الوطن أنه على مدار 4 أيام، تستضيف مصر المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتي هذا المؤتمر بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي 3 عقود، وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في 1994، وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، يأتى استكمالا للمساعي التي تبذلها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، فأطلقت الدولة المصرية في فبراير 2022 واحدا من أهم برامج السكان والتنمية، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويعد المؤتمر تأكيدا على نموذج التعاون بين الوزارات والهيئات في مصر، وسيتم تنظيم 65 جلسة حوارية على جدول أعمال المؤتمر العالمي للسكان، يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، يحضر المؤتمر 8 آلاف شخص للمشاركة في فعاليات الندوات وورش العمل.

«الوطن» ناقشت محاور المؤتمر مع مجموعة من خبراء الصحة والسكان في مصر، واتفق الخبراء على أن المؤتمر تأكيدٌ على ريادة مصر على مستوى القارة الأفريقية في مجال التنمية، ويمثل تجديدا للالتزامات الدولية تجاه القضية السكانية واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، وعرض التجارب والنجاحات العالمية والمحلية.