وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية، في مقر الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة، إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبي، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة، التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لتنتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق، وناقش عدد من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيا على ما تحصّل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الإنضمام للقوات المسلحة .

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أنّ نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنّه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية، كما طالب الطلبة المتقدمين بالاجتهاد والإعداد الجيد من خلال رفع المستوى الثقافي والمعرفي والبدني لديهم، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.

وفى ختام الجولة التفقدية، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق، لاتباعهم الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة.