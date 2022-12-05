القائد العام للقوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «فتح - 5»

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «فتح ­- 5»، والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكّداً حرص مقاتلو المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

بدأت المرحلة بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع.

وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيداً بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، مؤكّداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كل المجالات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كل التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكّد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم في أثناء سير العمليات.