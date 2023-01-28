النقيب أحمد نجيب: القائد العام للقوات المسلحة دعمني وزارني في المستشفى

قال النقيب أحمد محمد نجيب، بطل رياضي عالمي وأحد مصابي العمليات العسكرية: «في يوم إصابتي كنت قائد مجموعة المشاة، وخلال التحرك حدث انفجار العبوات الناسفة وتبادل إطلاق النار مع العناصر التكفيرية وتمكنا من إصابة 4 من العناصر وواصلنا التحرك، إلى أن انفجرت العبوة الثالثة في المدرعة التي كنت استقلها، واستشهد المجند وليد السيد عبدالسميع، وأصيبت ببتر فوق الركبة اليمنى وقطع في الأربطة بالرجل اليسرى وكسر بمشط الرجل، وتم نقلي لمستشفى المعادي المعسكري، وبلغوا أهلي وأمي مكانتش تعرف أني في سيناء».

وتابع: «يوم وصولي المستشفى كان في استقبالي قائد المجمع الطبي، وقالي القائد العام للقوات عاوز يكلمك وبالفعل كلمني وقالي أنت بطل وداخل عمليات حالا وبإذن الله أول ما تخرج هكون في انتظارك، والمكالمة رفعت لي روحي المعنوية جدا، ودخلت العملية وبعد ما خرجت لقيت القائد العام للقوات المسلحة في العناية المركزة معايا بيطمني وبيساند والدتي وبيقولها اطمني».

رسالة أم البطل

وأضاف: «والدتي قالت أنا مش زعلانة بس كنت أتمنى أعرف أنه بيخدم في شمال سيناء، وده بالنسبة لي كان رد خلاني مبسوط وفرحان جدا».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية اكسترا نيوز يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية.