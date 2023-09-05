«مدبولي»: أفريقيا أكبر ضحية لتغيرات المناخ.. ونواجه التحديات بالمشروعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ قمة اليوم تأتي في لحظة محورية وحيوية من التاريخ، ولا سيما أن القارة الأفريقية هي الضحية الأكبر لتغير المناخ في ظل موجات الجفاف التي تأتي من الصحراء الكبرى بالإضافة إلى حرائق الغابات في جنوبي القارة، فضلا عن ارتفاع قيم الحرارة ومستويات البحار والمحيطات.

وأضاف مدبولي، في كلمته بقمة المناخ الأفريقية الأولى المنعقدة في كينيا والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «ذلك يزيد من الضغوط على مجتمعاتنا وعلى الدول الأفريقية برمتها، ومن خلال التزامنا بالمشاركة في الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المناخية بالمشروعات الخضرا».

تابع رئيس الوزراء، سعت قمة شرم الشيخ إلى التوصل لنتائج وبدء تنفيذ المشروعات عبر تسريع تطبيقها في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الدول النامية، فضلا عن تعزيز الروابط الدولية وتحفيز النمو الأخضر».