مدبولي في قمة أفريقيا للمناخ: مصر تحقق 20% من إنتاج الطاقة المتجددة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة نظام النمو الذي نسعى إليه، وعلينا تهنئة أنفسنا إذ حققنا تقدما كبيرا في هذا الصدد، متابعا: «مصر تمكنت من تحقيق 20% من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ونسعى للوصول إلى 40%».

وأضاف خلال كلمته في قمة المناخ الأفريقية الأولى المنعقدة بكينيا، المنقولة عبر فضائية قناة القاهرة الإخبارية: «أوجه الشكر للإمارات على كل الجهود المبذولة لمساعداتنا للتوصل لهذه الأرقام، الوصول إلى التمويل تعد المشكلة التي تمنع الدول الإفريقية من التوصل إلى تحويل أحلامها لحقيقية، وبالتالي يجب السعي لمسار التنمية قدر الإمكان».

وتابع: «هذه فرصة سانحة لنا للتعامل مع كل التداعيات المناخية، علينا إعادة النظر في أدوات التمويل المتوفرة والانتقال لأدوات أخرى، فضلا عن تسيهل الانتقال المطلوب، وعلينا إعادة النظر في تدفق رؤوس الأموال وذلك لضمان حصول إفريقيا على حصتها من التمويل».

وشدد على ضرورة تفعيل الآليات في هذا الصدد، متابعا: «نعمل على أن تكون قمة دبي هي التي ستؤدي إلى الحصول على كل الأموال الضروية، بالإضافة إلى 100 مليار دولار، ونملك مسئولية كبيرة لتحقيق هذه المشروعات».

واختتم: «مكافحة التغير المناخي لن يجرى إلا من خلال النظام متعدد الأقطاب والجنسيات والمبني على المساواة، فضلا عن مساهمة الدول الغنية، وعلينا العمل على رؤية كيينا لتوسيع المناقشة في هذا الملف»، مؤكدا ضرورة التعويل على قمة شرم الشيخ، والحصول على مخرجات أفضل في قمة دبي.