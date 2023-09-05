وزير الصحة: النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر أكثر صعوبة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «على العكس من ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيسهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني عن طريق الاستثمار في تطوير رأس المال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق».

وتابع وزير الصحة: «يظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي غي خدمة المجتمع»، موضحًا أنَّ الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن، بل هي قضية مصير، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لديها رؤية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.