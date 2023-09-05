السيسي يصل إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية كتب: يارا أشرف 10:02 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مشايخ القبائل والعواقل يشكرون السيسي: أخيرا تملَّكنا أراضينا.. والتقنين فرصة لن تُعوَّض «الشباب المصري» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي رئيس «الاتحاد العربي للشراكة» يثمن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني الرئيس الكيني: أعتز بعلاقات الود والأخوة مع الرئيس السيسي السيسي السكان الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي بقلم يارا أشرف