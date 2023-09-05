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السيسي يصل إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

كتب:

يارا أشرف
10:02 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

 

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