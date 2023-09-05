وزير الصحة: الزيادة السكانية أكبر تحد يواجه العمل الوطني في الحاضر والمستقبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ المؤتمر العالمي للسكان يناقش بعض القضايا ذات الأهمية القصوى، ومستقبل الحياة على كوكب الأرض.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ تنظيم هذا المؤتمر العالمي جاء بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي جرى عقده في القاهرة عام 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا.

عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني

وأشار إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر بالحاضر والمستقبل، حيث تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كل عوائد التنمية، ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي مستوى معيشتهم، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.