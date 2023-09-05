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السيسي: أفريقيا ستصل إلى 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة

كتب:

شريف سليمان
11:13 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تنظيم المؤتمر العالمي سنويًا أمر في منتهى الأهمية في ضوء تناول قضية الزيادة السكانية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، أنَّ موارد مصر ليست كبيرة واستطاعت أن تتعايش مع الزيادة السكانية.

وتابع رئيس الجمهورية: «سنصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة في أفريقيا خلال سنوات قليلة».

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