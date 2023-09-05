أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في الأسواق

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1935 جنيها، بانخفاض 12 جنيها عن أمس، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت الأسود اليوم

كما سجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الثلاثاء 5-9-2023 انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الطن 1840 جنيها، بقيمة تراجع 20 جنيهًا عن أسعار أمس، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 92 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

الوطن تنشر أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في العديد من المصانع والأسواق، حيث تراوحت الأسعار بنسب زيادة والتراجع حسب نوع الأسمنت، كما يلي.

أسمنت المعلم 1,840 جنيه

أسمنت السهم 1,800 جنيه

أسمنت الفهد 1,760 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه

أسمنت المسلح 1,860 جنيه

جنوب الوادي 1,800 جنيه

أسمنت المخصوص 1,820 جنيه

أسمنت السويس 1,820 جنيه

أسمنت السويدي 1,910 جنيه

أسمنت العسكري 1,800 جنيه

أسمنت النصر 1,820 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 بـ1,800 جنيه

أسمنت حلوان 1,850 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,840 جنيه

أسمنت المصري 1,830 جنيه

أسمنت الممتاز 1,830 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه

أسمنت البرج 1,890 جنيه

أسمنت الماكس 1,915 جنيه

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه

أسمنت قنا 1,930 جنيها.