أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في الأسواق
كتب:
محمد سيف
11:18 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أسعار الأسمنت
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1935 جنيها، بانخفاض 12 جنيها عن أمس، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت الأسود اليوم
كما سجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الثلاثاء 5-9-2023 انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الطن 1840 جنيها، بقيمة تراجع 20 جنيهًا عن أسعار أمس، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 92 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم
الوطن تنشر أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في العديد من المصانع والأسواق، حيث تراوحت الأسعار بنسب زيادة والتراجع حسب نوع الأسمنت، كما يلي.
أسمنت المعلم 1,840 جنيه
أسمنت السهم 1,800 جنيه
أسمنت الفهد 1,760 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه
أسمنت المسلح 1,860 جنيه
جنوب الوادي 1,800 جنيه
أسمنت المخصوص 1,820 جنيه
أسمنت السويس 1,820 جنيه
أسمنت السويدي 1,910 جنيه
أسمنت العسكري 1,800 جنيه
أسمنت النصر 1,820 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 بـ1,800 جنيه
أسمنت حلوان 1,850 جنيه
العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت المنيا 1,840 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيه
أسمنت تايتان 1,840 جنيه
أسمنت المصري 1,830 جنيه
أسمنت الممتاز 1,830 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيه
أسمنت الصعيد 1,890 جنيه
أسمنت أسيوط 1,890 جنيه
أسمنت المصريين 1,860 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه
أسمنت البرج 1,890 جنيه
أسمنت الماكس 1,915 جنيه
أسمنت النهضة 1,900 جنيه
أسمنت أسوان 1,880 جنيه
أسمنت السد العالي 1,860 جنيه
أسمنت قنا 1,930 جنيها.