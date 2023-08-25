انخفاض أسعار الأسمنت الیوم 25-8-2023.. طن التسليح بـ1780 جنيها
كتب:
محمد سيف
12:29 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
أسمنت التسليح
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-8-2023 انخفاضًا ملحوظًا إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 بقيمة انخفاض 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس الخميس 24 -8-2023 حيث بلغ سعر الطن 1907 جنيهات، وتأتي الانخفاضات المتكررة للسلع الاستراتيجية كالأسمنت بمثابة خطة جيدة ودور كبير من الحكومة في القضاء على غلو الأسعار.
سعر شيكارة الأسمنت
كما سجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الجمعة 25-8-2023 انخفاضًا ملحوظًا حيث سجل سعر الطن 1780 بقيمة 20 جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم
الوطن تنشر أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق وهي كالتالي:
أسمنت المعلم 1,780 جنيه
أسمنت السهم 1,800 جنيه
أسمنت الفهد 1,760 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه
أسمنت المسلح 1,860 جنيه
جنوب الوادي 1,800 جنيه
أسمنت المخصوص 1,820 جنيه
أسمنت السويس 1,820 جنيه
أسمنت السويدي 1,910 جنيه
أسمنت العسكري 1,800 جنيه
أسمنت النصر 1,820 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه
أسمنت حلوان 1,850 جنيه
العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت المنيا 1,840 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيه
أسمنت تايتان 1,840 جنيه
أسمنت المصري 1,830 جنيه
أسمنت الممتاز 1,830 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيه
أسمنت الصعيد 1,890 جنيه
أسمنت أسيوط 1,890 جنيه
أسمنت المصريين 1,860 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه
أسمنت البرج 1,890 جنيه
أسمنت الماكس 1,915 جنيه
أسمنت النهضة 1,900 جنيه
أسمنت أسوان 1,880 جنيه
أسمنت السد العالي 1,860 جنيه
أسمنت قنا 1,930 جنيها.