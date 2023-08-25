انخفاض أسعار الأسمنت الیوم 25-8-2023.. طن التسليح بـ1780 جنيها

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-8-2023 انخفاضًا ملحوظًا إذ بلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 بقيمة انخفاض 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس الخميس 24 -8-2023 حيث بلغ سعر الطن 1907 جنيهات، وتأتي الانخفاضات المتكررة للسلع الاستراتيجية كالأسمنت بمثابة خطة جيدة ودور كبير من الحكومة في القضاء على غلو الأسعار.

سعر شيكارة الأسمنت

كما سجلت أسعار أسمنت التسليح اليوم الجمعة 25-8-2023 انخفاضًا ملحوظًا حيث سجل سعر الطن 1780 بقيمة 20 جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

الوطن تنشر أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق وهي كالتالي:

أسمنت المعلم 1,780 جنيه

أسمنت السهم 1,800 جنيه

أسمنت الفهد 1,760 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه

أسمنت المسلح 1,860 جنيه

جنوب الوادي 1,800 جنيه

أسمنت المخصوص 1,820 جنيه

أسمنت السويس 1,820 جنيه

أسمنت السويدي 1,910 جنيه

أسمنت العسكري 1,800 جنيه

أسمنت النصر 1,820 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه

أسمنت حلوان 1,850 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,840 جنيه

أسمنت المصري 1,830 جنيه

أسمنت الممتاز 1,830 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه

أسمنت البرج 1,890 جنيه

أسمنت الماكس 1,915 جنيه

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه

أسمنت قنا 1,930 جنيها.