أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023.. استقرار ملحوظ في الأسواق
كتب:
محمد سيف
10:25 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أسعار الأسمنت اليوم- تعبيرية
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023، وبلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 جنيها مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء 29-8-2023، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت البورتلاندي العادي 89 جنيهًا.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023
وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023، وفق بوابة الأسعار المحلية وهي كالتالي:
سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023، ثباتًا في الأسعار بالأسواق وبلغ سعر الطن 1780 جنيها بقيمة 20 جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليوم
تنشر «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق وهي كالتالي:
أسمنت المعلم سجل 1780 جنيها
أسمنت السهم سجل 1800 جنيه
أسمنت الفهد سجل 1760 جنيها
أسمنت وادي النيل سجل 1760 جنيها
أسمنت المسلح سجل 1860 جنيها
جنوب الوادي سجل 1800 جنيه
أسمنت المخصوص سجل 1820 جنيها
أسمنت السويس سجل 1820 جنيها
أسمنت السويدي سجل 1910 جنيهات
أسمنت العسكري سجل 1800 جنيه
أسمنت النصر سجل 1820 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 سجل 1800 جنيه
أسمنت حلوان سجل 1850 جنيها
العسكري بني سويف سجل 1830 جنيها
أسمنت المنيا سجل 1840 جنيها
أسمنت المهندس سجل 1890 جنيها
أسمنت تايتان سجل 1840 جنيها
أسمنت المصري سجل 1830 جنيها
أسمنت الممتاز سجل 1830 جنيها
أسمنت التعمير سجل 1850 جنيها
أسمنت الصعيد سجل 1890 جنيها
أسمنت أسيوط سجل 1890 جنيها
أسمنت المصريين سجل 1860 جنيها
أسمنت العامرية عادة سجل 1900 جنيه
أسمنت البرج سجل 1890 جنيها
أسمنت الماكس سجل 1915 جنيها
أسمنت النهضة سجل 1900 جنيه
أسمنت أسوان سجل 1880 جنيها
أسمنت السد العالي سجل 1860 جنيها
أسمنت قنا سجل 1930 جنيها.