أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023.. استقرار ملحوظ في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023، وبلغ سعر الطن في الأسمنت الرمادي 1892 جنيها مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء 29-8-2023، وبلغ سعر شيكارة الأسمنت البورتلاندي العادي 89 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023، وفق بوابة الأسعار المحلية وهي كالتالي:

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023، ثباتًا في الأسعار بالأسواق وبلغ سعر الطن 1780 جنيها بقيمة 20 جنيهًا وبلغ سعر شيكارة الأسمنت للمستهلك 89 جنيها، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 30-8-2023 في العديد من المصانع والأسواق وهي كالتالي:

أسمنت المعلم سجل 1780 جنيها

أسمنت السهم سجل 1800 جنيه

أسمنت الفهد سجل 1760 جنيها

أسمنت وادي النيل سجل 1760 جنيها

أسمنت المسلح سجل 1860 جنيها

جنوب الوادي سجل 1800 جنيه

أسمنت المخصوص سجل 1820 جنيها

أسمنت السويس سجل 1820 جنيها

أسمنت السويدي سجل 1910 جنيهات

أسمنت العسكري سجل 1800 جنيه

أسمنت النصر سجل 1820 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 سجل 1800 جنيه

أسمنت حلوان سجل 1850 جنيها

العسكري بني سويف سجل 1830 جنيها

أسمنت المنيا سجل 1840 جنيها

أسمنت المهندس سجل 1890 جنيها

أسمنت تايتان سجل 1840 جنيها

أسمنت المصري سجل 1830 جنيها

أسمنت الممتاز سجل 1830 جنيها

أسمنت التعمير سجل 1850 جنيها

أسمنت الصعيد سجل 1890 جنيها

أسمنت أسيوط سجل 1890 جنيها

أسمنت المصريين سجل 1860 جنيها

أسمنت العامرية عادة سجل 1900 جنيه

أسمنت البرج سجل 1890 جنيها

أسمنت الماكس سجل 1915 جنيها

أسمنت النهضة سجل 1900 جنيه

أسمنت أسوان سجل 1880 جنيها

أسمنت السد العالي سجل 1860 جنيها

أسمنت قنا سجل 1930 جنيها.