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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 6-9-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
08:13 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان، بالرومانسية والعاطفية، كما يهتم بمن حوله دون أن يطلب منه ذلك.

كما يتميز مولود برج السرطان بأنّه مزاجي جدا وشديد التأثر، ويمتلك حدسا قويا يجعله يفهم ما يدور حوله بسهولة.

وترصد السطور التالية حظك اليوم برج السرطان، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

اليوم يتطلب منك الهدوء وعدم التسرع والتفكير جيدا كي تستطيع اتخاذ قرارات صحيحة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أنت اليوم مصاب بالضغوط والتشوش، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك للخروج من الأزمات دون خسائر.

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بقلم سحر المكاوى