التفسير العلمي لظاهرة زبد البحر.. مرتبطة بتحلل الكائنات البحرية

الحديث عن ظاهرة زبد البحر، من بين الأمور العلمية التي شغلت بال الكثير خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت على شواطئ بورسعيد، إذ ظهرت وكأنها رغاوي بيضاء تزين الشاطئ.

وزبد البحر هي ظاهرة معقدة تحدث في جميع البحار، نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جدا، لكنها تمتد أحيانا لمسافة 50 كيلومترا، بحسب ما أوضح الدكتور طارق عثمان، عميد معهد علوم البحار بالإسكندرية، خلال حديثه مع «الوطن»، وللاطلاع على تفاصيل القصة كاملة من هنــا.