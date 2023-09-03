بعد ظهورها على شواطئ بورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة زبد البحر

ظهر زبد البحر بكثافة على شواطئ بورسعيد، وخلال الساعات القليلة الماضية، تداول كثيرون من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورًا لرغوة زبد البحر الكثيفة، متسائلين عن سبب حدوث هذه الظاهرة وتأثيرها على صحة الإنسان.

كل ما تريد معرفته عن ظاهرة زبد البحر

ويعتبر زبد البحر عبارة عن رغوة بيضاء رقيقة تحتوي على ملايين الفقاعات، وتقع على سطح الشواطئ أو على بدايات الماء الواقعة بالقرب من الشواطئ، ويتشكل نتيجة هياج المحيطات بفعل الرياح والأمواج، وتعتبر أزهار الطحالب مصدرًا شائعًا لتكوين زبد البحر السميك؛ إذ أن تحلل أزهار هذه الطحالب يؤدي إلى تشكيل زبد البحر لأن هذه المادة العضوية يتم تحفيزها بواسطة الأمواج.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــــــا.