رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد ظهورها على شواطئ بورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة زبد البحر

كتب:

تامر نادر
10:11 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد

ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد

ظهر زبد البحر بكثافة على شواطئ بورسعيد، وخلال الساعات القليلة الماضية، تداول كثيرون من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورًا لرغوة زبد البحر الكثيفة، متسائلين عن سبب حدوث هذه الظاهرة وتأثيرها على صحة الإنسان.

كل ما تريد معرفته عن ظاهرة زبد البحر

ويعتبر زبد البحر عبارة عن رغوة بيضاء رقيقة تحتوي على ملايين الفقاعات، وتقع على سطح الشواطئ أو على بدايات الماء الواقعة بالقرب من الشواطئ، ويتشكل نتيجة هياج المحيطات بفعل الرياح والأمواج، وتعتبر أزهار الطحالب مصدرًا شائعًا لتكوين زبد البحر السميك؛ إذ أن تحلل أزهار هذه الطحالب يؤدي إلى تشكيل زبد البحر لأن هذه المادة العضوية يتم تحفيزها بواسطة الأمواج.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــــــا.

اقرأ المزيد:

«بورسعيد».. 6 كيلومترات حتى «بورفؤاد» متعة آمنة على شواطئ «المتوسط»

رفع الرايات السوداء على شواطئ بورسعيد.. والمحافظة تحذر المصطافين

رفع الرايات الحمراء على شواطئ بورسعيد: تحذير للمصطافين

شواطئ بورسعيد كاملة العدد في العطلة الأسبوعية.. وتوحيد أسعار الشماسي (صور)
بقلم تامر نادر

محرر صحفي مسؤول عن تحرير المادة الصحفية وصياغة الموضوعات.