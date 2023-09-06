حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 6-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يرغب الكثيرون من مواليد برج العذراء في معرفة تأثير الأبراج على طاقتهم وحالتهم النفسية خلال اليوم الأربعاء خاصة في التعامل مع الأسرة والأصدقاء.

وبحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، تنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج العذراء المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

ينصح الفلك مولود برج العذراء أن يكون حذرا قدر الإمكان حيث يكون القمر في وضع معاكس وعليك أن تحذر التسرع في قراراتك قبل اتخاذها وفكر جيدا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي يحمل اليوم الأربعاء أجواءً لطيفة مولود برج العذراء، لكن عليك أن تلتزم الهدوء وابتعد عن العصبية وحاول التحكم في انفعالاتك، وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر، وفق توقعات الخبراء بشأن حظك اليوم.

مشاهير برج العذراء

يأتي الفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور في مقدمة مشاهير برج العذراء وكذلك المطرب العراقي كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنان مصطفى فهمي، فيجمع بعضهم صفات من بينها قدرتهم على تحليل المواقف بشكل عقلاني ومنطقي يجعلهم محط أنظار الجميع خاصة في المجال العملي والمهني، مما يجعلهم يتميزون في شتى المجالات.