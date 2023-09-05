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معلومات عن أبناء ماجد الكدواني بعد ظهورهم مع صاحبة السعادة

كتب:

فادية إيهاب
03:38 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
ماجد الكدواني

ماجد الكدواني

«يوسف» و«ساندرا» ماجد الكدواني، خطفا الأنظار إليهم مؤخرا، بعد ظهور كل منهما بشكل ومناسبة مختلفة كان آخرها ظهور ابنة النجم ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة إسعاد يونس على شاشة «دي إم سي»، وهي تغني لوالدها الأغنية الشهيرة من مسلسل «موضوع عائلي».

ومع تصدر ابنة الفنان ماجد الكدواني، الحديث عبر منصات السوشيال ميديا بدأ الجمهور يتساءل عنها خاصة بعد ظهورها الإعلامي لأول مرة وهي تغني، فضلا عن رغبة آخرين في التعرف على شقيقها الذي يخطو خطواته الأولى بعالم التمثيل والفن.

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