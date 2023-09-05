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مشاهير درسوا الفنون الجملية وتألقوا في التمثيل.. بينهم ماجد الكدواني ونور

كتب:

منة الصياد
02:53 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
ماجد الكدواني

ماجد الكدواني

اختلفت طبيعة دراسة عدد من مشاهير الفن، عن موهبتهم التمثيلية، ومنهم نجوما درسوا وتخرجوا في كلية الفنون الجميلة، التي تكاد تكن جزءا من ظهور إبداعاتهم في مجال آخر وهو التمثيل.

ولعل أبرز تلك النماذج، الفنانين ماجد الكدواني وبيومي فؤاد، الذين اجتمعا لأول مرة تحت سقف كلية الفنون الجميلة.

وللتعرف على أشهر نماذج الفنانين الذين التحقوا بالكلية ذاتها، اضغط على الرابط الآتي: مشاهير درسوا فنون جميلة واتجهوا للتمثيل

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مشاهير درسوا فنون جميلة واتجهوا للتمثيل.. أبرزهم ماجد الكدواني وأحمد أمين
بقلم منة الصياد