«إسراء» منشدة تعلق قلبها بمدح النبي: من الإذاعة لحفلات دار الأيتام

إسراء العقيلي، منشدة دينية وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر، تعلق قلبها مع الإنشاد الديني منذ نعومة أضافرها، حيث بدأت رحلتها مع مدح النبي وآل بيت الله عندما كانت بالصف الثاني الإعدادي بالمعهد الديني، قائلة: «كان عن طريق الصدفة لما نقل الطالبة التي تنشد بالإذاعة المدرسية وبدأ اختيار طالبة جديدة ووقتها المدرسين أعجبوا بصوتي».

إعجاب صوت المدرسين بـ«إسراء»، البالغة من العمر 21 عاما، جعلها وقت دراستها تنشد يوميا بالإذاعة المدرسية دون دراية في ذهنها أنها صوت يستحق الفرصة حتى ذهبت إلى الجامعة وتم اختيارها للمشاركة بالحفلات المرتبطة بالإنشاد الديني.

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