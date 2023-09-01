مؤسس «فرقة الحضرة»: بدأت حياتي بالتلحين.. والله أراد لي الإنشاد الديني

قال المنشد نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، إنه موسيقي في الأساس، حيث خاض تجربة التلحين، وكان له العديد من الأعمال في الوسط مع مطربين شباب، سواء في الإنشاد أو أي شيء غير ذلك، متابعا: «كنت بلعب على الجيتار، وكان عندي باند بلعب فيه مزيكا غربي».

سبب اتجاه نور ناجح للإنشاد الديني

وأضاف «ناجح»، خلال لقائه ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن الله أراد له أن يتجه إلى الإنشاد الديني، وشعر في فترة من الفترات بأن هناك شيئا ينقصه، «كان ينقصني بأن روحي تكون جيدة».

وأبدعت فرقة الحضرة في مدح سيدنا الحسين، بعنوان «يا أبو هاشم لك سلامي».