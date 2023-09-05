«الضرائب» تضع 4 معايير لاحتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، من خلال أسس الضريبة؛ لتحقيق العديد من الفوائد للممولين بمدى طويل الأجل.

فوائد منظومة ضريبة الأجور

تنشر «الوطن» أسس وفوائد منظومة ضريبة الأجور والمرتبات وفق البيانات الرسمية الصادة عن مصلحة الضرائب؛ ليتعرف الموظفون على طريقة احتساب الضرائب المستقطعة منهم، وهي كالتالي:

- التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول.

- تحقيق العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع الضريبي.

- زيادة الشفافية والوضوح في أسس احتساب المرتبات والإعفاءات على كل الفئات.

- تقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي وإمكانية الفحص عن بعد.

كيفية احتساب الضريبة العقارية

وفي بيان سابق صادر عن مصلحة الضرائب، بخصوص الثروة العقارية، أكدت أنه ينبغي على ملاك الوحدات السكنية والمصيفية الطبيعيين، ضرورة إبلاغ مأمورية الضرائب التابعين لها، لاحتساب ضريبة الثروة العقارية على من يمتلك شقة سكنية قيمتها السوقية مليوني جنيه كحدٍ أدنى، ومن يمتلك وحدة مصيفية تدر عليه أرباحًا سنوية تزيد عن 21 ألف جنيه.