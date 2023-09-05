«المصريين الأحرار» يوصي بزيادة إيرادات الضرائب وتقليل دائرة التعامل النقدي

أكد محمد خليل بدرة، ممثل حزب المصريين الأحرار، خلال جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، أهمية وضع خطط وحلول واقعية لتلك المشاكل.

زيادة إيرادات الضرائب

وأوصى بزيادة إيرادات الضرائب من السوق الرسمي وغير الرسمي وتقليل دائرة التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي لمنع التسرب من حصيلة الضرائب، مع بيع بعض الأصول، والإدراج بالبورصة بالنسبة للأندية والبنوك الكبرى المختلفة، وضع سقف مع الدين العام، وإذا تم التجاوز يتم اللجوء للجهات التشريعية.

وطالب بإعادة النظر في البعثات المصرية بالخارج وعددها وخصوصا في هذا التوقيت الحرج، مع تخفيض النفقات، ويجب النظر للأصول المصرية خارج الحدود المصرية، مثل السفارات والأملاك المصرية في اليونان.

سد عجز الموازنة لتقليل الدين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق خلال جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن عجز الموازنة السبب الرئيسي وراء الاقتراض، ولا بد من ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الاتفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.

واستعرض عددا من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين، وذلك من خلال تعظيم الموارد، وتوسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأشار إلى أهمية ملف تسعير الخدمات، موضحا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولابد من طرح سندات الدين العام وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين، وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية.