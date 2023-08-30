«الضرائب» تصدر «قائمة سوداء» بالشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية

حذرت مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام السابقة، لذلك أصدرت مصلحة الضرائب «قائمة سوداء» بالفواتير الإلكترونية غير المتوافقة، في محاولة لمعالجة مشكلة الفواتير المزيفة، ويجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات المعاملات مع مورديها، من أجل إثبات التكاليف أو النفقات عند المطالبة بالخصومات أو المبالغ المستردة.

إحالة الملف الضريبي للنيابة

وبحسب الخبير القانوني، عبدالله محمد عبدالله، فإن الضرائب تحيل أصحاب الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بعد فشل كافة الحلول معهم، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تتواصل مصلحة الضرائب معهم، وترسل عدة مراسلات لهذه الشركات، للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتها للنيابة.

القائمة السوداء من الممولين

وخصصت مصلحة الضرائب رابطاً للاستعلام عن القائمة السوداء، كما حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم، وأشارت إلى أن تصنيف هذه الشركات سيكون «ذات مخاطر عالية»، ولن يُعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف.

وبحسب منصة مصلحة الضرائب على محرك البحث جوجل، فإن تلك الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم وضعها تحت بند الشركات ذات المخاطر العالية «القائمة السوداء»، كما أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه.