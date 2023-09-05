وزارة الشباب والرياضة تنفذ مشروع دهانات وتشجير الميادين في الدقهلية

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ممارسة الأنشطة المجتمعية في أنحاء محافظات الجمهورية، عمليات التشجير وأعمال الدهانات والطلاءات للأرصفة والأبنية الحضارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب في المحافظات إلى وحدات ومراكز خدمة مجتمعية .

مشاركة 20 شابا وفتاة من المتطوعين في التشجير

ووصلت حملات التشجير والدهانات، اليوم الثلاثاء إلى محافظة الدقهلية حيث نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال مشروع دهانات وتشجير بمركز شباب ميت فضالة بمحافظة الدقهلية ، بمشاركة 20 شاب وفتاة من أندية التطوع وأندية الفتاة .

وقال بيان صادر عن الإدارة المركزية لتنمية الشباب إنه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية ، فقد شارك 20 شابا وفتاة من اندية التطوع وأندية الفتاة بعمليات دهان وتشجير مركز شباب ميت فضالة بالمحافظة وذلك في اطار استراتيجية الدولة لمكافحة التغيرات المناخية ، حيث يهدف المشروع إلي خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها ، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

عمليات التشجير لمكافحة التغيرات المناخية

وأضاف البيان أن عمليات التشجير المكافحة التغيرات المناخية ، تأتي تأكيداً على الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمه المجتمع وتوعية الشباب وتعريفهم بقيمة الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وتطوير مراكز الشباب والاندية الرياضية والشبابية .