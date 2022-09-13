وزير الرياضة: الانتهاء من تطوير جميع مراكز الشباب بحلول 2025

استضاف حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في ندوة حول «مستقبل الشباب وتطوير الرياضة في ظل الجمهورية الجديدة».

وكان في استقبال الوزير، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وجاءت ندوة وزير الرياضة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة للتعرف على الجهود التنموية وحجم التحديات وتوصيل نبض الشارع.

حضر اللقاء النائب أشرف رشاد، وعلاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد كبير من قيادات ونواب الحزب.

فرص التمكين في كل المجالات

وأكد النائب أشرف رشاد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أولت الشباب اهتمامًا خاصًا، إذ أنه أدرك قيمة الشباب وأتاح لهم فرص التمكين في كل المجالات، ومع جميع جهود الدعم والتمكين باتت مصر تثق بشبابها على حمل لواء الغد الذي نأمله جميعا.

ومن جانبه وجه وزير الرياضة الشكر للرئيس السيسي على تجديد الثقة به في التعديل الوزاري الأخيرة لمواصلة الجهود المختلفة بهذا القطاع، وأكد أن هناك جزءًا رئيسيًا من الجهود والنجاحات تحققت في القطاع الشبابي والرياضي بمشاركة رؤية نواب البرلمان، خاصة أن رؤيتهم وطلباتهم تهم المواطن بشكل مباشر، وتنير لنا الطريق، مشيرا إلى أن الجهود والإنجازات طوال الفترة الماضية تضمنت إقامة نحو 160 بطولة قارية، وهو أمر لا يحدث في أي دولة بالعالم وبالتالي أصبحنا أمام حالة من الثقة بين مصر وكل الاتحادات الدولية.

أوضح أن الإنجازات الشبابية دعمت جهود الاقتصاد والتنمية وخاصة على مستوى السياحة، إذ وصلنا لـ2 مليون ليلة سياحية جراء تنظيم البطولات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الجهود في تطوير مراكز الشباب مستمرة حتى 2025، ليتم تطوير جميع المراكز بما يخدم منظومة الشباب والرياضة في مصر.

جهود مشاركة القطاع الخاص

وتحدث الوزير عن جهود مشاركة القطاع الخاص أيضا في منظومة مراكز الشباب بصورة غير خصخصة كاملة دون إهمال الجانب الاجتماعي.

أشار إلى وجود أندية فى مصر اشتراكاتها تجاوزت الـ2 مليون جنيه، ولديها قوائم انتظار للدخول، وهو الذي دفعنا للتفكير في سياقات خاصة بعمل أندية تناسب فئات المجتمع المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تبادل النواب مع الوزير الحوار حول عدد من الملفات والقضايا، وتسلم الوزير درع الحزب تقديرًا لجهوده..