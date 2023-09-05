متحدث وزارة العمل: توجيهات الرئيس السيسي وراء تراجع البطالة إلى 7%

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن معدلات البطالة شهدت تراجعا من 13% إلى 7% خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وهي الفترة التي أرسى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي قواعد الجمهورية الجديدة .

توفير فرص عمل للشباب من الجنسين

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» على هامش توقيع حسن شحاتة وزير العمل اتفاقية عمل جماعية مع شركة «إفكو» للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال وأطراف العملية الانتاجية، إن من مبادئ «الجمهورية الجديدة» التي أرسى قواعدها مواجهة البطالة، ولذلك فقد تراجعت من 13% عام 2014، إلى 7% في 2023 .

ولفت خضر إلى أن تراجع معدلات البطالة لم يكن الهدف الوحيد للجمهورية الجديدة ولكن، أيضا توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، وتأهليهم لاحتياجات «سوق العمل» المحلي والدولي كان أمرا ضروريا ملازما لخفض معدلات البطالة.

الحفاظ على العِمالة الحالية بمنشآت القطاع الخاص

وتابع خضر: «كان تراجع معدلات البطالة هدفا يسير مع هدف آخر لاستراتيجية وزارة العمل، وذلك بالحفاظ على العِمالة الحالية بالمنشآت، ونذكر هنا الدور الذي تلعبه وزارة العمل من مشاريع وخطط لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وهما صاحب العمل والعامل من أجل بيئة عمل لائقة وزيادة الإنتاج».

وأشار إلى أن هناك مليارين و191 مليون جنيه قدمتها الوزارة دعما من صندوق إعانات الطوارئ لأكثر من 423 ألفا و523 عاملا في 3970 منشأة بالقطاع الخاص ، تعرضت لتحديات بسبب «كورونا»، في الوقت الذي فُقد فيه الملايين من عمال العالم وظائفهم بحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1 % عن الربع السابق، والذي كان 13% عام 2014 يؤكد نجاح آليات «الجمهورية الجديدة» بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروعات عملاقة، وتوجيهاته للجهات والوزارات المعنية، باستراتيجيات للتدريب المهني والتشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل.