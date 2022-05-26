آخر موعد لتلقي طلبات صرف إعانات صندوق الطوارئ للمنشآت السياحية.. 31 مايو

قال عادل المصري ،رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الجهود المبذولة من قبل الإتحاد بشأن صرف الدفعتين 10 و11 من إعانات صندوق الطوارئ للمنشآت السياحية المتضررة من الظروف الاقتصادية جراء أزمة وجائحة كورونا والتي يثبت جدية استحقاقها للإعانة، تم مد مهلة استلام الطلبات والنماذج المطلوبة من المنشآت والمطاعم السياحية حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مايو 2022، موضحا أنه لن يتم الاعتداد بأية طلبات ترد إلى الإتحاد بعد هذا التاريخ بخصوص الدفعتين.

اشتراطات صرف الإعانة

وأشار «المصري»، خلال المنشور الإلحاقى للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2022 والذي تم تعميمه على كافة أعضاء الغرفة اليوم تحت عنوان «هام وعاجل جدا»، أن هناك بعض الضوابط يجب على المنشآت والمطاعم السياحية الالتزام بها عند التقدم لصرف إعانات العاملين بالسياحة، كقيام المنشأة بإستيفاء استمارة بيانات مالية مدققة معتمدة من مراقبي حسابات المنشأة مع مراعاة التقدم بطلب صرف الإعانة أسوة بما تم إتباعه فى صرف الدفعات السابقة وبالأخص، تقديم طلب الحصول على الإعانة على ورق المنشأة مُوقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشآة لصرف الدفعتين 10 و11 من إعانات العاملين بالقطاع السياحي.

الحد الأدنى للإعانة 600 جنيه

وتصرف الإعانة لـ المنشآت السياحية وفقا لتعليمات صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الإعانة للعمالة المؤمن عليهم ووفقا لراتب شهر ديسمبر 2019 ويبلغ الحد الأدنى للإعانة 600 جنيه والأقصى 1575 جنيه .

يشار إلى أن سبب طلب صرف إعانة العاملين بالسياحة، هو الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من غلق المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، وطبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وقرارات تعليق حركة الطيران الدولي والمحلي بمصر، ما أثر بالسلب على قطاع السياحة.